Kulusic si Oancea au marcat cate un gol in prima repriza. Scorul a ramas neschimbat pana in minutul 80, cand Petru Racu a inscris si el. In prelungiri, Vitalie Damascan a facut 4 la 0.



Sheriff conduce in Divizia Nationala, cu 42 de puncte, iar Milsami are 37. In etapa urmatoare, penultima din campionat, echipele vor juca un meci direct, la Orhei.