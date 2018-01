Victorie fara emotii pentru Simona Halep la Australian Open. Romanca s-a calificat in turul 3 la primul turneu de Grand Slam din acest sezon - VIDEO

In ciuda accidentarii la glezna, Simona Halep a invins-o fara emotii pe Eugenie Bouchard in turul 2 de la Australian Open. Romanca nu i-a dat nicio sansa sportivei din Canada, reusind sa se impuna doua seturi identice, scor 6 la 2, 6 la 2. In saisprezecimi, Halep o va intalni pe americanca Lauren Davis.

La baieti, Novak Djokovic s-a impus cu 3 la 1 in fata lui Gael Monfils. Totusi, sarbul a avut emotii mari in primul set. Francezul si-a adjudecat primul act cu 6 la 4, insa apoi a cedat. Djokovic a revenit in meci, invingand cu 6 la 3, 6 la 1, 6 la 3.