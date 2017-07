Victorie imensa, acasa. Lewis Hamilton a castigat cursa de Formula 1 din Marea Britanie - VIDEO

Lewis Hamilton de la Mercedes a pornit din pole-position pe circuitul de la Silverstone. Kimi Raikkonen si Sebastian Vettel, de la Ferrari, l-au urmat.

Acestia au sperat sa-l depaseasca pe Hamilton, pana in ultimele tururi, atunci cand cursa lor s-a transformat intr-un dezastru. Pneul stanga fata de al lui Raikkonen s-a dezintegrat si finlandezul a fost nevoit sa intre la boxe. Imediat, situatia s-a repetat si la Vettel.

Prin urmare, Vettel a incheiat cursa abia pe locul 7. Hamilton a castigat cursa.

A fost a 5-a victorie in Marea Britanie, in cariera lui Hamilton. Celalalt pilot de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas, a venit al doilea, iar Raikkonen a incheiat podiumul. In clasamentul general, Vettel conduce, insa mai are doar un punct in fata lui Hamilton.

Formula 1 va reveni pe 30 iulie, cu Marele Premiu al Ungariei.