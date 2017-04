Victorie imensa pentru Dacia. Lupii galbeni au invins-o pe Sheriff, la Tiraspol, scor 1 la 0, in campionat - VIDEO

Victorie imensa pentru Dacia. Lupii galbeni au invins-o pe Sheriff, la Tiraspol, scor 1 la 0, in campionat. Tot astazi, Zaria s-a impus in fata lui Zimbru cu 2 la 0, iar Milsami a castigat partida cu Academia, scor 3 la 2. Aseara, Petrocub a obtinut o victorie categorica in fata lui CF Ungheni.