Victorie imensa pentru Real Madrid in Champions League. Galacticii i-au invins in deplasare pe nemtii de la Borussia Dortmund - VIDEO

Real Madrid a invins formatia Borussia Dortmund, scor 3 la 1. Dupa ce Bale a deblocat tabela de marcaj, Ronaldo a reusit dubla in meciul cu numarul 400 in tricoul galacticilor. In cele 400 de aparitii, portughezul a inscris 411 goluri. Dupa meciul de aseara, un fan a intrat pe teren si a sarbatorit victoria alaturi de Ronaldo.

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: “Cel mai important lucru este sa jucam asa cum am facut-o azi si, totodata, sa marcam. Am inscris 3 goluri. 2 goluri a marcat Cristiano si unul Gareth. Ma bucur pentru ei.”

Tot ieri, Liverpool a remizat surprinzator contra rusilor de la Spartak, scor 1 la 1.

Campioana Rusiei a condus in minutul 23, dupa golul lui Fernando, insa reusita lui Coutinho a salvat cormoranii de la esec. A fost o seara magica pentru Harry Kane. Britanicul a reusit un hat-trick in victoria lui Tottenham contra celor de la APOEL. In total, s-au inscris 23 de goluri in cele 8 partide disputate aseara.