Victorie importanta pentru Spania, la debutul in Liga Natiunilor. Ibericii au invins Anglia: unul din jucatorii englezi s-a ciocnit cu un adversar si si-a pierdut cunostinta - VIDEO

Luke Shaw s-a ciocnit cu Dani Carvajal. Lovit involuntar cu cotul in cap, fundasul englez a cazut pe gazon si si-a pierdut cunostinta. Medicii au intervenit imediat. Au folosit masca cu oxigen, iar, dupa 7 minute, l-au scos cu targa de pe teren.

Din fericire, Shaw si-a revenit la vestiar si a vorbit cu membrii staff-ului tehnic. Anglia a cedat in meciul cu Spania, jucat pe Wembley, scor 1 la 2. Rashford a marcat pentru gazde, iar Saul si Rodrigo au inscris golurile ibericilor.

Tot in esalonul superior al Ligii Natiunilor, insa intr-o alta grupa, Elvetia a surclasat nationala Islandei cu 6 la 0. In acelasi timp, in Liga B, Irlanda de Nord a pierdut duelul cu Bosnia si Hertegovina, scor 1 la 2.