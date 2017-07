Victorie istorica pentru Manchester United la International Champions Cup: s-au impuns in fata celor de la Manchester City, scor 2 la 0 - VIDEO

Jucatorii au avut o intrare speciala pe arena din Houston, iar spectatorii i-au intalnit cu ropote de aplauze. Derby-ul orasului Manchester disputat in Statele Unite a fost castigat de diavolii rosii, scor 2 la 0.

Belgianul Lukaku a fost din nou la inaltime. A marcat dintr-un unghi dificil, dupa o pasa perfecta a lui Pogba.AMBIANTADoua minute mai tarziu, Rashford a dublat avantajul diavolilor rosii, stabilind scorul final de 2 la 0.

In repriza secunda, ambii marcatori puteau sa-si treaca in cont dubla. Rashford a fost la un pas de aprinde pe picior gresit goalkeeper-ul advers cu un sut de la distanta, iar Lukaku a zguduit bara cetatenilor.

S-a incheiat 2 la 0, iar Manchester United are doar victorii in cele 3 amicale disputate in aceasta vara. In urmatoarea partida de la International Champions Cup, diavolii rosii vor intalni formatia Real Madrid.