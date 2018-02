Victorie istorica si un pas spre etapa urmatoare. FCSB a invins-o pe Lazio Roma cu 1 la 0, in play-off-ul turneului Europa League

Meciul dintre FCSB si Lazio s-a disputat pe Arena Nationala, din Bucuresti, in fata a peste 33 de mii de fani, in tribune. Gnohere a marcat singurul gol, in minutul 29, dupa o pasa a lui Budescu. Ros-albastrii au ratat alte ocazii mari, prin aceiasi Gnohere si Budescu.

Formatia italiana a trecut, in cateva randuri, pe langa gol. Felipe Anderson, Basta si Caceres nu au profitat de sansele lor. FCSB s-a impus la limita si merge cu sanse bune la calificare in returul de pe terenul echipei Lazio, de peste o saptamana.