Victorie la limita pentru Mancheester United. Diavolii rosii au invins formatia Real Salt Lake - VIDEO

Manchester United s-a impus cu 2 la 1 in fata celor de la Real Salt Lake. Americanii au deschis scorul in minutul 20, insa diavolii rosii au intors soarta partidei in prima repriza. Mkhitaryan a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj dupa o faza splendida.

Golul victoriei a fost reusit de Lukaku. Este primul gol marcat de belgian in tricoul diavolilor rosii.

In minutul 67, englezii au ramas in 10 oameni, dupa ce Valencia a vazut un cartonas rosu pentru un fault dur. S-a incheiat 2 la 1, iar in urmatorul meci amical, Manchester United va intalni rivala Manchester City.