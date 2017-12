Victorie lejera pentru campioana Angliei. Chelsea Londra s-a impus in fata nou promovatei Huddersfield - VIDEO

Chelsea a trecut cu 3 la 1 de Huddersfield in deplasare. Oaspetii au deschis scorul in minutul 23. Bakayoko a inscris al doilea sau gol in Premier League. Pana la pauza, Chelsea si-a dublat avantajul. Willian a inscris.

Brazilianul a facut senzatie aseara. Dupa ce a contribuit la primele goluri ale oaspetilor, Willian a pasat decisiv si la golul de 3 la 0 inscris de Pedro.

Huddersfield a inscris golul de onoare in prelungirile partidei. S-a incheiat 3 la 1, iar Chelsea ocupa locul 3 in campionat, avand acelasi numar de puncte, 35, ca si ocupanta locului 2, Manchester United.