Victorie lejera pentru Dinamo in meciul cu Gaz Metan Medias. Mutu a urmarit jocul de pe margine fiind imbracat intr-o vesta de fotoreporter - VIDEO

Din cauza unei neintelegeri, Presedintele Consiliului de Administratie de la Dinamo Bucuresti i-a interzis lui Adrian Mutu accesul in zona VIP. Totusi, directorul general a gasit o solutie pentru a vedea meciul. A imbracat o vesta de fotoreporter si a urmarit partida de pe pista stadionului, ca mai apoi sa plece in tribuna fanilor. Dinamo Bucuresti s-a impus clar in meciul cu Gaz Metan Medias, scor 3 la 1.

Paul Anton a deblocat tabela de marcaj in minutul 32, cand a inscris din penalty. Dinamo si-a consolidat avantajul in partea secunda, Hanca reusind dubla.AMBIANTASingurul gol al oaspetilor a fost inscris de Popovici, dupa o actiune individuala de exceptie.AMBIANTADinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Liga 1, iar in urmatoarea partida va intalni formatia CFR Cluj.