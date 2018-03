Victorie mare, pentru Manchester United. Diavolii rosii au castigat derby-ul cu FC Liverpool - VIDEO

Marcus Rashford a stralucit, in marele derby al Angliei, disputat pe Old Trafford. In minutul 14, tanarul atacant a profitat de pasa lui Lukaku si a deschis scorul. In cateva momente, Rashford a lovit din nou.

FC Liverpool a pus presiune, pe poarta adversa, si, dupa pauza, a reusit sa reduca din diferenta. A fost, insa, un autogol al lui Eric Bailly.

Manchester United a rezistat, in minutele ramase de joc, si a castigat meciul. Diavolii rosii ocupa locul 2 in Premier League, cu 65 de puncte. Liverpool este la 5 puncte in spate.