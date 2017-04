Victorie mare pentru Radu Albot. Tenismanul moldovean a castigat in fata spaniolului Nicolas Almagro, la turneul de la Marrakech - VIDEO

Albot, numarul 83 mondial, a avut un prim set dificil in fata ibericului, care ocupa locul 55 in topul ATP. Sportivul nostru s-a impus la tiebreak. In al doilea set, Almagro nu a mai putut tine pasul cu moldoveanul. Albot a castigat cu 6 la 3 si s-a calificat in optimi de finala. Pentru calificarea in etapa urmatoare a competitiei de la Marrakech, Albot si-a asigurat un premiu de 8 mii 230 de euro.