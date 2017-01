Victorie mare pentru Sorana Cirstea. Romanca a invins-o pe Carla Suarez Navarro si s-a calificat in turul 3 - VIDEO

Tenismenul croat Ivo Karlovic, in varsta de 37 de ani, l-a invins pe argentinianul Horacio Zeballos in 5 seturi. In cel decisiv, Karlovic s-a impus cu un incredibil 22 la 20. A fost cel mai lung set din istoria turneului Australian Open – a durat 2 ore si 57 de minute.

Mai mult, in meciul de ieri, Karlovic a reusit 75 de puncte directe castigatoare din serviciu, la fel un record al competitiei. Astazi, Sorana Cirstea a produs o surpriza imensa la Melbourne.

Tenismena romana, numarul 78 mondial, a invins-o pe Carla Suarez Navarro, jucatoare clasata pe locul 12 in topul WTA. Sorana Cirstea a triumfat cu scorul de 7 la 6 si 6 la 3.

In turul 3, Cirstea va da piept cu americanca Alison Riske, numarul 42 mondial. S-a calificat in etapa urmatoare si nemtoaica Angelique Kerber, lidera topului WTA, care a invins-o pe conationala Carina Witthoeft in 3 seturi.

In concursul masculin, in saisprezecimi a avansat scotianul Andy Murray, care l-a batut in 3 seturi pe rusul Andrei Rublev. Totodata, elvetianul Roger Federer a trecut de Noah Rubin, din Statele Unite, cu 7 la 5, 6 la 3 si 7 la 6.

Federer il va infrunta pe cehul Tomas Berdych, in saisprezecimi de finala. Un alt elvetian, Stan Wawrinka a castigat, astazi, partida cu americanul Steve Johnson, la fel in 3 seturi. Wawrinka urmeaza sa joace cu sarbul Victor Troicki. Campionii de la Australian Open, in probele simplu masculin si feminin, vor incasa cate 2 milioane 762 de mii de dolari.