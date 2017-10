Victorie pentru Chelsea Londra. Dupa 2 infrangeri consecutive aristocratii au batut-o pe Watford: executia magica a lui Pedro - VIDEO

Chiar daca au marcat primii, echipa lui Conte a avut emotii. Mai intai francezul Doucoure a egalat situatia pe tabela de marcaj in prelungirile primei reprize, ca apoi oaspetii sa dea lovitura. In minutul 49 Pereyra a inscris si el dupa o greseala in lant a apararii lui Chelsea, iar Watford conducea cu 2 la 1.

Pe final totusi gazdele s-au dezlantuit. In minutul 70 Batshuayi a facut 2 la 2, iar Azpilicueta i-a adus in avantaj pe aristocrati, la fel dupa o lovitura de cap.

In prelungiri gazdele au mai marcat odata prin Batshuayi, care a stabilit scorul final de 4 la 2. Chelsea obtine astfel o victorie vitala, dupa ce a cedat in ultimile doua etape, in fata celor de la Manchester City si Crystal Palace.