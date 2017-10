Victorie pentru Dinamo Bucuresti. Echipa a invins acasa nou-promovata Juventus Bucuresti - VIDEO

Dinamo s-a impus lejer acasa in fata celor Juventus Bucuresti, scor 3 la 0. Totusi, oaspetii au avut ocazia sa iasa in avantaj in minutul 38, cand au beneficiat de un penalty, pe care insa nu l-au transformat. Dinamo a preluat conducerea pe finalul primei reprize. Katsikas a marcat in minutul 44.

In debutul partii secunde, fundasul grec a semnat dubla. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Valentin Costache.

Toate golurile gazdelor au venit in urma unor cornere. A fost prima victorie a dinamovistilor din ultimele sase etape. De partea cealalta, Juventus Bucuresti este singura echipa fara victorie in campionatul Romaniei.