Victorie pentru Sheriff in derby-ul cu Dacia. Campioana Moldovei s-a impus pe teren propriu in fata lupilor galbeni - VIDEO

Sheriff a trecut spectaculos de Dacia, scor 6 la 3. In fata propriilor suporteri, campioana Moldovei a inceput perfect meciul, iar Jairo a reusit un hat-trick dupa doar 25 de minute de la inceperea meciului.

Gruparea din Tiraspol si-a continuat jocul ofensiv si a mai inscris de 3 ori. Brezovec si-a trecut si el in cont un hat-trick.

Pentru Dacia au inscris Olisaev, Iliescu si Pascenco.

Sheriff este lider in Divizia Nationala, avand 29 de puncte dupa 11 etape. Tot ieri, Dinamo-Auto s-a impus cu 1 la 0 in fata celor de la Petrocub, iar Zimbru Chisinau a remizat in meciul cu Sfantul Gheorghe Suruceni, scor 0 la 0.