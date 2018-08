Victorie pentru Sheriff in primul meci din turul 3 preliminar al Ligii Europa. Campioana Moldovei a trecut la limita de Valur - VIDEO

Badibanga a inscris in minutul 85 si a adus victoria celor de la Sheriff in meciul contra celor de la Valur. Belgianul a devenit astfel cel mai bun marcator al Sheriffului in cupele europene, ajungand la 7 goluri.

Campioana Moldovei a dominat clar partida de acasa, avand o posesie de 58% si 7 suturi pe spatiul portii.

Returul partidei se va disputa pe 16 august, in Islanda.