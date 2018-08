Victorie rasunatoare pentru Alexandr Romanov, la un turneu de sambo de la Soci. Moldoveanul a invins un sportiv din Statele Unite printr-un procedeu de strangulare, in prima runda - VIDEO

Vedeta turneului Eagles MMA, de la Chisinau, Alexandr Romanov l-a infruntat pe americanul Virgil Zwicker, intr-o lupta din categoria de greutate peste 93 de kilograme. Moldoveanul si-a distrus adversarul, care a evoluat la numeroase turnee, printre care si Bellator. Romanov a castigat lupta in prima runda, dupa doar un minut si 17 secunde, cu un procedeu de strangulare.

Romanov are un palmares perfect la nivel profesionist: 9 victorii in 9 lupte. Turneul de combat sambo, Platforma S-70, de la Soci, s-a desfasurat sub ochii presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. La final, acesta a urcat in ring, a facut poze cu luptatorii si a tinut un discurs.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE FEDERATIA RUSA: "Ei nu sunt doar sportivi adevarati. Este putin de spus asta. Ei sunt barbati adevarati. Si cei care stau din dreapta mea si cei din stanga mea."

Pe 3 noiembrie, Alexandr Romanov va participa la a 10-a editie a turneului Eagles MMA, de la Chisinau.