Victorie rasunatoare pentru Dmitrii Bivol. Boxerul cu origini moldovenesti si-a aparat titlul de campion mondial dupa versiunea WBA - VIDEO

Au fost 12 runde programate, dar s-a disputat doar prima. Chiar la finalul ei, Dmitrii Bivol l-a lovit superb cu dreapta pe australianul Trent Broadhurst, care a ramas intins pe ring.

Bivol si-a aparat cu succes centura de campion mondial, versiunea WBA, in categoria semigrea. Este a 12-a victorie in 12 lupte, pentru boxerul rus, tatal caruia este moldovean. 10 victorii Bivol le-a obtinut prin knockout.

Dmitrii BIVOL, BOXER RUSIA: “Am fost sigur, 95 la suta, ca am nimerit foarte bine. Am simtit lovitura. Toata lumea vrea sa vada un knockout, in prima runda sau in a 11-a, dar vrea knockout. L-am facut astazi."