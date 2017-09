Victorie senzationala pentru FCSB in Europa League. Ros-albastrii au invins formatia Lugano - VIDEO

FCSB a invins in deplasare formatia Lugano, scor 2 la 1. Ros-albastrii s-au vazut condusi inca in debutul partidei, insa au revenit spectaculos in partea secunda. Budescu si Junior Morais au inscris 2 goluri in 6 minute si au adus victoria pentru FCSB.

Tot ieri, Arsenal Londra a trecut de BATE Borisov, scor 4 la 2. Walcott, Holding si Giroud au inscris pentru tunari.

In grupa L, Zenit a invins formatia Real Sociedad, scor 3 la 1, si are maxim de punte dupa cele 2 meciuri disputate. Kokorin a reusit dubla. Tot ieri, AC Milan a invins dramatic formatia Rijeka, scor 3 la 2.

Chiar daca italienii au condus cu 2 la 0 in minutul 53, gruparea croata a dat lovitura pe final, egaland din penalty in minutul 90. Cutrone a fost salvatorul gazdelor, aducand victoria pentru milanezi in prelungiri. Urmatoarele partide din Europa League se vor disputa pe 19 octombrie.