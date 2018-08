Victorie smulsa pe final. Nationala Moldovei de tineret a castigat amicalul cu Armenia, scor 1 la 0 - VIDEO

Nationala Moldovei U-21 a jucat dezinvolt in atac, in meciul de aseara, de pe stadionul Zimbru. Vadim Gulceac, Mihai Caimacov, Alexandru Bejan si Ion Dragan au ratat ocazii mari de gol.

Armenia nu a stat nici ea in aparare, dar a ramas in zece oameni, in minutul 91. Hakob Hakobyan a fost eliminat pentru un fault la Victor Stina. Imediat, moldovenii au obtinut un penalty – unul din jucatorii echipei oaspete a atins balonul cu mana, in careu. Serghei Svinarenco a transformat fara emotii lovitura si i-a adus victoria Moldovei.

Victor STINA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI U-21: "A fost un meci amical, dar l-am tratat ca atare. Am inceput jocul destul de agresiv. Am fost motivati si, pana la urma, am scos un rezultat pozitiv."

Serghei CLESENCO, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21: "E bine ca am castigat. Asta ne va motiva pentru meciurile oficiale."

Nationala Moldovei de tineret va juca acasa, pe 6 si 11 septembrie, cu Belarus si, respectiv, San-Marino. Ambele partide fac parte din preliminariile Campionatului European.