Victorie spectaculoasa pentru nationala Moldovei la futsal. Tricolorii au invins, intr-un meci amical, Turcia, scor 5 la 2 - VIDEO

Turcii au marcat deja in minutul 2 al partidei de la Ciorescu, iar Moldova a egalat scorul prin Sergiu Tacot. In cateva momente, Andrian Lascu a inscris si el. Spectacolul a continuat, iar oaspetii au marcat din nou, in minutul 17.

Nationala noastra a raspuns imediat. Acelasi Lascu l-a invins pe portar cu un sut violent. Repriza secunda i-a apartinut lui Cristian Obada, care a inscris doua goluri. Nationala Moldovei de futsal ocupa locul 56 in topul mondial, iar reprezentativa Turciei – pozitia a 65-a.