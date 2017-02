Victorie superba pentru Zimbru in meciul cu Petrocub Hincesti. Noul antrenor al zimbrilor, Stefan Stoica, nu a fost prezent la meci - VIDEO

Zimbru Chisinau a inceput mai prost meciul amical contra celor de la Petrocub HAncesti si s-au vazut condusi inca in debutul meciului. Ba chiar mai mult. Oaspetii puteau face 2 la 0, insa au ratat din penalty. Dupa dusul rece, Zimbru s-a trezit. Denis Furtuna a inscris golul egalizator.

Ambele echipe au avut ocazii clare de a iesi in avantaj, insa nu au putut marca. Soarta partidei s-a decis pe final. Maxim Plesca a smuls victoria pentru galben-verzi.

Pentru Zimbru au evoluat in mare parte fotbalisti de la echipa a doua. Noul antrenor al echipei, Stefan Stoica, care a mai antrenat galben-verzii in sezonul precedent, nu a fost prezent la meci. Trupa a fost condusa de Veaceslav Rusnac.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR ZIMBRU-2: “Eu sunt multumit de prestatia jucatorilor, de dorinta lor. A fost un meci foarte bun si binevenit pentru noi.”

Denis FURTUNA, JUCATOR ZIMBRU: “De la inceput a fost greu, pana ne-am acomodat in meci. Am marcat doua goluri cu care am castigat pana la urma. ”

Zimbru Chisinau ocupa locul 5 in campionat. Pe 25 februarie galben-verzii vor disputa primul meci din a doua jumatate a sezonului contra celor de la FC Ungheni.