Victorie uluitoare pentru Himki in Euroliga de baschet. Rusii au dat de pamant cu formatia Olympiakos - VIDEO

Himki a umilit aseara formatia Olympiakos in Euroliga de baschet. Rusii s-au distrat in meciul contra grecilor, reusind o victorie clara, scor 82 la 54. Himki s-a impus la toate capitolele si nu a cedat in niciun sfert. Alexei Shved a fost omul meciului, cu 19 puncte acumulate.

Tot ieri, Barcelona a trecut lejer de formatia Bamberg, scor 81 la 66. Chiar si asa, spaniolii ocupa abia locul 11 si au sanse minime la play-off.