Victorie uriasa pentru FCSB in Liga 1. Ros-albastrii au facut show in meciul cu Poli Timisoara, impunandu-se cu 7 la 0 - VIDEO

Gnohere a deschis scorul inca in minutul 13, dupa o pasa excelenta a lui Budescu. Cei doi au mai contribuit la un gol al ros-albastrilor in prima repriza, ca in partea secunda atacantul francez sa reuseasca hat-trick-ul.

Si Florinel Coman a facut spectacol aseara. Fotbalistul de 19 ani si-a trecut in cont o dubla. Au fost primele goluri ale lui Coman pentru FCSB. Pentru gazde, Tanase si Larie au mai punctat. 7 la 0, iar FCSB s-a apropiat la un punct de liderul CFR. Din 2004 nu au mai castigat ros-albastrii cu un asemenea scor in campionat.