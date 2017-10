Victorie uriasa pentru Manchester United in Premier League. Diavolii rosii s-au impus la limita in derby-ul contra lui Tottenham, scor 1 la 0 - VIDEO

Martial a fost gasit perfect de Lukaku si a marcat in minutul 81 golul victoriei. Succesul diavolilor rosii putea fi mult mai categoric, insa gazdele au trecut rand pe rand pe langa gol. Dupa succesul de astazi, Manchester United continua sa fie pe locul doi in Premier League, avand 23 de puncte. Lider in Anglia este Manchester City.