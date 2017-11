Victorie uriasa pentru Sheriff in Europa League. Campioana Moldovei a trecut de Lokomotiv Moscova in deplasare, scor 2 la 1

Bandibanga si Brezovec au inscris pentru gruparea din Tiraspol. Lokomotiv a deschis scorul in minutul 26 prin Forfan. Pana la pauza, Bandibanga a restabilit egalitatea pe tabala de marcaj, ca in partea secunda Brezovec sa aduca prima victorie in actuala campanie Europa League pentru Sheriff. Dupa 4 meciuri disputate, Sheriff ocupa locul 2 in grupa F, fiind la egalitatea de puncte cu liderul FC Copenhaga.