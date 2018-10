Victorii mari pentru Barcelona si Dortmund, in Liga Campionilor. Catalanii au invins-o pe Inter cu 2 la 0 - VIDEO

FC Barcelona a jucat fara Messi, care are fractura la bratul drept, dar s-a descurcat in marele meci cu Inter Milano. Rafinha a inscris in prima repriza, iar Jordi Alba a facut 2 la 0, in minutul 83. Catalanii au 9 puncte din 9 posibile si sunt aproape calificati in play-off-ul Ligii Campionilor.

Tot in grupa B, PSV Eindhoven a remizat cu Tottenham Londra, scor 2 la 2. In acelasi timp, in grupa A, Borussia Dortmund a demolat-o pe Atletico Madrid. Echipa germana s-a impus cu 4 la 0 – Witsel si Sancho au inscris cate o data, iar Raphael Guerreiro a reusit dubla.

Lucien FAVRE, ANTRENOR BORUSSIA DORTMUND: "Am jucat foarte bine de la golul de 2 la 0, care a fost decisiv, apoi am facut 3 la 0, 4 la 0, dar o respectam pe Atletico.”

Dortmund are 9 puncte din 9 posibile, in grupa A, unde, tot aseara, Brugge a remizat cu AS Monaco, scor 1 la 1. TEXT CARTON In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor grupelor C si D a Ligii Campionilor.