Victorii pentru favoriti! Toate echipele de pe podiumul Campionatului Moldovei la fotbal si-au castigat meciurile - VIDEO

Milsami a inceput tare meciul cu CF Ungheni si, deja in minutul 6, Vitali Balashov a marcat, profitand de respingerea portarului advers. Vulturii au mai inscris o data si dupa pauza, prin Alexandru Boiciuc.

Dupa victoria de astazi, Milsami a revenit pe primul loc in Divizia Nationala, cu 49 de puncte. Zaria are 48 de puncte, iar Sheriff – 47. Viespile au invins, aseara, fara drept de apel, formatia Petrocub-Hancesti, scor 4 la 0. Bayala, Ricardinho si Brezovec au punctat in prima repriza.

Ricardinho nu s-a multumit cu un gol si a mai marcat, dupa pauza. Intre timp, Dacia a invins-o pe Saxan cu 2 la 0. Sarmov si Mudrac au fost autorii golurilor.

Dacia ramane pe pozitia a patra in Campionatul Moldovei, cu 41 de puncte. In ultima partida a etapei cu numarul 20, maine, Academia va da piept cu Dinamo-Auto.