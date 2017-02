Viitorul Constanta, echipa lui Gica Hagi a obtinut aseara a 7-a victorie consecutiva, in partida cu Pandurii, scor 3 la 0 - VIDEO

Viitorul este echipa momentului in Romania. Constantenii s-au dezlantuit si castiga meci dupa meci. Aseara, discipolii lui Gica Hagi au invins, acasa, formatia Pandurii, pregatita de fostul antrenor de la Zimbru Chisinau, Flavius Stoican. Gabi Iancu a marcat pentru 1 la 0. Mai tarziu, gazdele au obtinut un penalty, iar Chitu a transformat lovitura. Aproape de finalul meciului, Florinel Coman a marcat al treilea gol al constantenilor.

Viitorul, deja calificata in play-off, conduce in campionat, cu 48 de puncte. Steaua Bucuresti este la 6 puncte in spate. In acelasi timp, marea lor rivala, Dinamo, are emotii pentru calificarea in play-off. Cainii rosii au pierdut partida de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 1 la 2. Cristescu a inscris golul decisiv, dupa ce a profitat de respingerea in fata a portarului dinamovist.



Dinamo Bucuresti se afla pe locul 6, ultimul care califica in play-off, avand 32 de puncte. Pe pozitia a 7-a este Astra Giurgiu, tot cu 32 de puncte, dar are un meci rezerva.