Viitorul Constanta este aproape calificata in play-off-ul Campionatului Romaniei. Echipa lui Gica Hagi a castigat meciul cu FC Botosani - VIDEO

FC Botosani a obtinut un penalty, in minutul 9 al meciului de aseara. Mihai Roman a fost faultat in careu. Tot el a transformat lovitura de la 11 metri. Viitorul s-a aruncat in atac si a reusit sa egaleze, in minutul 34, prin capitanul Ianis Hagi. Este al doilea gol consecutiv pentru el, de dupa revenirea de la Fiorentina.

Dupa pauza, Ianis Hagi a trimis balonul in transversala, cu un sut din lovitura libera. Viitorul a smuls, totusi, victoria, in prelungiri, gratie golului fabulos marcat de Andrei Ciobanu.

Astfel, inainte de ultima etapa a sezonului regular, Viitorul a urcat pe locul 4 in campionat, cu 41 de puncte. Astra Giurgiu are tot 41, iar Dinamo Bucuresti si CSM Poli Iasi au cate 39 de puncte. In play-off se vor califica primele 6 echipe din clasament.