Viitorul star de la Real Madrid a plans in hohote la ultimul meci pentru Flamengo. Vinicius Junior, pustiul minune care va ajunge la Madrid, s-a despartit de suporteri in lacrimi

Vinicius Junior a jucat ieri ultimul meci pentru Flamengo in campionatul Braziliei, iar fanii echipei i-au cerut cu insistenta sa mai ramana la echipa. In varsta de doar 17 ani, tanarul atacant este iubit in Brazilia, iar Real Madrid insista ca Vinicius sa ajunga in Spania imediat dupa ce va atinge majoratul, adica peste o luna. Galacticii vor plati 45 de milioane de euro pentru transferul pustiului.