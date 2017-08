Viitorul suna bine pentru Borussia Dortmund. Un pusti de 12 ani a reusit o dubla pentru echipa de pana la 17 ani a clubului - VIDEO

La cei 12 ani, Youssoufa Moukoko e considerat unul dintre cei mai de perspectiva fotbalisti din Campionatul Germaniei. Pustiul evolueaza din acest an la echipa de pana la 17 a celor de la Borussia Dortmund.

Chiar daca este de departe cel mai tanar jucator din echipa, acesta a reusit sa faca spectacol in ultimul meci si a semnat dubla. Pustiul-minune a ajuns la club in 2016. A petrecut un sezon la echipa de pana la 15 ani, unde a marcat 33 de goluri in 21 de partide, ca mai apoi sa fie promovat.

Fotbalistul este originar din Camerun, insa detine si cetatenia Germaniei.