Virgiliu Postolachi a devenit cetatean roman. Tanarul fotbalist de la PSG, originar din Edinet, a primit documentul in cadrul unei ceremonii la Ambasada Romaniei de la Paris.

Astfel, Postolachi poate primi convocarea la nationala de seniori a tarii vecine, dar si la echipele de tineret sau juniori. In acest an, atacantul a fost convocat, de mai multe ori, de Alexandru Spiridon, la selectionata Moldovei, insa a refuzat de fiecare data. In noul sezon, Postolachi, in varsta de 18 ani, evolueaza pentru a doua echipa a lui PSG. Asta desi, in vara, a jucat cateva amicale pentru formatia de baza si a marcat un gol superb in poarta lui Atletico.