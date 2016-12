Virgiliu Postolachi, moldoveanul de la PSG, face legea la gruparea pariziana. El a inscris 7 goluri, 2 dintre care din penalty, in 13 meciuri - VIDEO

Postolachi a inscris 7 goluri, 2 dintre care din penalty, in 13 meciuri. Este cel mai bun rezultat din echipa juniorilor. Formatia moldoveanului ocupa in prezent locul 4 in clasament, avand 24 de puncte, dar si un meci restanta. Liderul Caen are cu 7 puncte mai mult.

Virgiliu Postolachi, atacantul de 16 ani originar din Edinet, evolueaza la diferite cluburi de copii si juniori a celor de la PSG din vara anului 2013. Acesta este cetatean al Frantei.