Vis la Paris. Simona Halep s-a calificat in finala de la Roland Garros. Sambata e marea lupta pentru trofeu - VIDEO

Simona Halep a acces in finala de la Roland Garros, dupa ce a invins-o cu 6 la 4, 3 la 6 si 6 la 3 pe Karolina Pliskova. Halep a controlat primul set, reusind rapid break-ul. In actul secund, romanca nu a mai fost la fel de agresiva ca in primul set, iar Pliskova a trimis partida in decisiv. In setul 3, Halep a profitat de greselile cehoaicei, reusind sa inchida meciul dupa 2 ore si 3 minute.

In finala, Halep o va intalni pe Jelena Ostapenko. Letona a invins-o ieri pe Timea Bacsinszky chiar in ziua in care a implinit 20 de ani. Ostapenko s-a impus cu 7 la 6, 3 la 6 si 6 la 3 la finele unei partide ce a durat 2 ore si 30 de minute.

Poate fi primul trofeu de cand evolueaza ca profesionista pentru Ostapenko. Finala feminina de la Roland Garros se va disputa sambata, de la ora 16:00.