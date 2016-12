Bucurie de nedescris. Baietelul, a carui poza intr-un tricou confectionat dintr-o punga de plastic a devenit virala pe Internet, si-a intalnit eroul - VIDEO

Bucurie de nedescris pentru Murtaza Ahmadi, care s-a intalnit cu idolul sau in Qatar, acolo unde FC Barcelona a jucat un meci amical. Baiatul, in varsta de 6 ani, nascut in estul Afganistanului, a iesit pe teren impreuna cu Messi, apoi a adus balonul la centrul terenului, iar cand arbitrii l-au rugat sa paraseasca terenul...

Meciul intarzia, insa lui Murtaza nu parea sa-i pese – in culmea fericirii, uitand de toate pe lume, el il strangea pe Messi de mana. A parasit terenul doar cand a venit arbitrul principal si l-a luat in brate.

Pozele cu Murtaza Ahmadi, imbracat intr-un tricou confectionat dintr-o punga de plastic, cu numarul 10 si numele lui Messi pe el, au devenit virale pe Internet. In februarie, cu ajutorul UNICEF, baietelul primise cadouri – o minge, o poarta si tricoul original al lui Messi, cu autograful fotbalistului Barcei si inscriptia Te iubesc.

Intalnirea lui Murtaza cu idolul sau a fost posibila si datorita unchiului baiatelului, care traieste in Australia, si care i-a facut legatura unor reporteri britanici cu tatal copilului.