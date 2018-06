Visul de la Paris a devenit realitate. Simona Halep a castigat finala de la Roland Garros. E primul trofeu de Mare Slam pentru romanca - VIDEO

Simona HALEP, NUMARUL 1 MONDIAL: "Am incercat sa nu-mi repet anul precedent. Am facut tot ce am putut. E incredibil ce se intampla acum. Sa fiu sincera, nu-mi vine sa cred. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis"

Simona Halep a cucerit trofeul de la Roland Garros, dupa un meci fabulos contra americancei Sloan Stephens. Romanca a invins la Paris cu 2 la 1, dupa ce a cedat in primul set. In actul de debut, americanca a obtinut rapid break-ul si a reusit sa-si mentina avantajul pana la final. Stephens s-a impus cu 6 la 3 in 42 de minute.

Actul secund a inceput cu break-ul lui Stephens. Chiar si asa, Halep a luptat eroic si a intors scorul. Numarul 1 mondial s-a impus cu 6 la 4 in setul secund si a trimis partida in decisiv.

In decisiv, Simona si-a demolat adversara. Halep a invins cu 6 la 1 si a cucerit primul titlu de Grand Slam din cariera.

Simona Halep a avut un parcurs plin de suferinta pana in ziua triumfului. Romanca a cedat in 3 finale la turnee de Grand Slam, de 2 ori la Roland Garros si o data la Australian Open. Victoria de la Paris i-a garantat romancei un cec in valoare de 2,7 milioane de dolari.

Ultima sportiva din Romania care s-a impus la Roland Garros a fost Virginia Ruzici, acum 40 de ani.