Visul de la Paris, spulberat. Simona Halep a cedat dramatic in finala de la Roland Garros in fata Jelenei Ostapenko - VIDEO

Simona Halep a ratat titlul de la Roland Garros, dupa ce a cedat in 3 seturi in fata Jelenei Ostapenko. In debutul primului set, ambele jucatoare au reusit break-ul. Au urmat 2 game-uri castigate de Ostapenko, insa Halep a dat lovitura. S-a impus cu 6 la 4 si a incheiat primul set cu un break.

A urmat o revenire fantastica din partea letonei. Halep conducea in setul secund cu 3 la 0, insa Ostapenko nu a cedat si s-a impus cu 6 la 4. In decisiv, scenariul s-a repetat. Halep a condus cu 3 la 1, iar trofeul parea deja aproape. Nu a fost insa asa. Ostapenko si-a adjudecat 5 game-uri consecutive si a castigat titlul de la Paris.

Astfel, romanca rateaza pentru a doua oara titlul de la Paris. Prima data, ea a fost invinsa de Maria Sarapova, in 2014. De luni, Simona Halep se va clasa pe locul 2 in topul WTA, in timp ce Ostapenko va face un salt de 35 de pozitii, pana pe 12. Aproximativ un milion de euro, atat a castigat Simona Halep pentru accederea in finala de la Roland Garros.

Ostapenko va primi pentru triumful de la Paris 2,1 milioane de euro.