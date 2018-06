Visul lor este sa devina fotbalisti, iar astazi au facut primul pas spre o cariera profesionista. Peste 120 de adolescenti au participat la o preselectie a celor de la Petrocub Hincesti - VIDEO

La probele de astazi a venit si un baiat care nu are parinti. Albert spune ca fotbalul are un loc aparte in inima lui si ca l-a ajutat in momentele grele prin care a trecut.

Albert LUPASCU, PARTICIPANT: "Anturajul de la fotbal este cel mai potrivit pentru mine. Aici imi gasesc linistea si placerea. Cand am stres, vin la fotbal, asta pentru mine e ca mancare. Mai mult decat mancarea."

Pentru ca nu are unde sa locuiasca, el sta acum la o familie care a acceptat sa-l adaposteasca pana cand isi va gasi un club care sa-i ofere cazare si un salariu din care sa se intretina. Albert spera ca Petrocub este doar un inceput de cariera pentru el. Viseaza sa ajunga la Real Madrid si chiar si-a tatuat pe maini emblema si denumirea clubului.

Albert LUPASCU, PARTICIPANT: "Multi imi spun ca echipa asta o sa treaca si in caz ca se va desfiinta, o sa iubesti alta echipa. Eu le zic ca niciodata. Mereu asta va fi echipa mea preferata."

Peste 120 de adolescenti care au intre 15 si 19 ani au venit astazi pe stadionul echipei Petrocub de la Hincesti unde au trebuit sa demonstreze ca merita sa ajunga in echipa. Tinerii fotbalisti si-au aratat calitatile in fata antrenorilor si au executat cateva exercitii.

Unii nu sunt la prima experienta de genul acesta. Stanislav a venit in urma cu 3 luni din Italia, unde si-a incercat norocul la mai multe echipe. Pustiul spune ca vrea sa devina fotbalist, iar de alta ocupatie nici nu vrea sa auda.

"Fotbalul, asta e pasiunea. Invatatura nu prea imi place, nebunii nu fac. Doar fotbalul imi este in cap."

La preselectia de astazi au venit tineri fotbalisti din toata tara, iar unii au avut de parcurs sute de km pentru a-si demonstra maiestria.

"Am venit din Edinet ca sa joc aici, ca sa ma antrenez si sa cresc in calitate de fotbalist."

“Am decis sa vin aici pentru ca joc bine fotbal si vreau sa am un viitor mai bine facut, mai frumos.”

Pustii au fost urmariti de antrenorul principal si unul dintre cei mai buni jucatori de la Petrocub.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Multe talente in fotbal vin de la sat. Am decis ca ei sa nimereasca in niste conditii echivalente. Toti doritorii au sansa sa demonstreze."

Vladimir AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Este un eveniment binevenit pentru ca sunt multi jucatori care poate nu au avut ocazia sa fie vazuti de cineva si nu au putut deveni fotbalisti."

Reprezentantii clubului spun ca nu s-au asteptat la un asemenea numar de participanti si vor mai organiza preselectii.

Eduard BLANUTA, ANTRENOR REZERVE: "Se vede dorinta copiilor, isi doresc sa se ocupe cu asta. Acest sport inca nu este uitat in Moldova."

Nicolae USATII, MANAGER PETROCUB: "Daca semnam cu dansii contract, la sigur ca vor fi remuneratii. O sa aiba un salariu minimal, plus premii pentru rezultate."

Petrocub Hancesti ocupa locul 3 in campionatul Moldovei. Echipa va evolua in aceasta vara in preliminariile Europa League.