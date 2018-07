Visul s-a incheiat. Ucraina a pierdut categoric meciul cu Portugalia, in semifinalele Campionatului European de juniori, scor 0 la 5 - VIDEO

A fost macel in prima repriza a semifinalei dintre Ucraina si Portugalia. Lusitanii au inscris de 5 ori si, astfel, au transformat repriza secunda intr-o simpla formalitate. Pedro Correia a inscris un gol, iar Joao Filipe si Trincao Francisco au reusit cate o dubla.

Astfel, Ucraina nu a reusit sa repete performanta istorica din 2009, atunci cand a ajuns in finala Euro U19 si a invins Anglia. Tot aseara, Italia a batut Franta cu 2 la 0. Christian Capone si Moise Kean au marcat golurile. Campionatul European de juniori se desfasoara in Finlanda. Finala dintre Italia si Portugalia va avea loc duminica in orasul Seinajoki.