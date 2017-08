Visul Stelei, ruinat de portughezi: au pierdut meciul cu Sporting, scor 1 la 5, si au ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor - VIDEO

Sporting a dat prima lovitura, in meciul de pe National Arena. Doumbia a inscris, in minutul 13. FCSB a raspuns repede – Denis Alibec a patruns in careu si a sutat, portarul a respins in fata, iar Junior Morais a marcat. Repriza secunda a fost, insa, un dezastru total pentru ros-albastrii. Acuna a inscris pentru gruparea portugheza, gol dupa care FCSB nu si-a mai revenit. Martins, Dost si Battaglia au marcat si ei, Sporting a castigat meciul cu 5 la 1 si s-a calificat in grupele Ligii Campionilor. Echipa lui Nicolae Dica va evolua in Europa League.

Nicolae DICA, ANTRENOR FCSB "Cu totii suntem suparati, dezamagiti, pentru ca ne doream foarte mult sa ajungem in grupele Champions League. nu stii cand te mai poti intalni cu o asemenea sansa."

Gigi BECALI, PATRON FCSB "Asta-i nivelul. E diferenta mare de valoare. Mi-am dat seama.”

Junior MORAIS, FUNDAS FCSB "Din pacate, nu ne-am calificat. Am fost aproape.”

Denis ALIBEC, ATACANT FCSB "Ne-a lipsit curajul si atitudinea. Daca aveam curaj si mergeam peste ei, sa marcam, cu siguranta reuseam sa marcam golul doi."





Tot aseara, in grupele Ligii Campionilor s-a calificat Qarabag, echipa care a eliminat-o, anterior, pe Sheriff Tiraspol. Azerii au pierdut returul cu FC Copenhagen, scor 1 la 2, dar au avansat gratie victoriei din tur cu 1 la 0. In grupe au ajuns si FC Liverpool, APOEL si TSKA Moscova.