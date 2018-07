Vitalie Damascan a trecut ritualul de initiere la FC Torino. Obligat sa cante o piesa in fata noilor colegi la cina cu echipa, tanarul atacant moldovean a ales o piesa de Adriano Celentano - VIDEO

Vitalie Damascan a trecut cu brio primul test la FC Torino. Atacantul moldovean a cantat dupa cina pentru noii sai colegi, care l-au aplaudat. Damascan a vorbit si despre transferul la Torino. Spune ca Artur Ionita l-a incurajat sa se mute in Italia.

Vitalie DAMASCAN, ATACANT FC TORINO: "Am vorbit cu el despre Torino. El mi-a spus multe lucruri bune si m-a sfatuit sa vin aici. Sunt fericit si mandru sa fiu parte a acestei echipe."

Chiar daca a semnat inca in iarna cu formatia din Serie A, mutarea a putut fi completata abia in aceasta luna.

Vitalie DAMASCAN, ATACANT FC TORINO: "Am asteptat asta 7 luni. In sfarsit sunt aici si sunt foarte fericit. Vreau sa dau tot ce am mai bun. Am venit sa progresez zi de zi."

Damascan a reusit sa-si cunoasca si noii colegi, printre care si renumitul atacant italian Andrea Belotti, care ii va fi concurent pentru un loc in primul 11. Vitalie Damascan a ajuns la FC Torino de la Sheriff Tiraspol pentru suma de un milion si jumatate de euro. Atacantul de 19 ani a semnat un contract pe 3 sezoane si jumatate.