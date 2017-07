Vitinho a inscris cel mai frumos gol al meciului, insa reusita brazilianului nu a salvat-o pe TSKA Moscova de la infrangere - VIDEO

Vitinho a inscris cel mai frumos gol al meciului, insa reusita brazilianului nu a salvat-o pe TSKA Moscova de la infrangere. Militarii au cedat cu 1 la 3 in fata rivalei Lokomotiv. Oaspetii au inceput in forta si au deschis scorul prin Forfan. Lokomotiv a dat lovitura in partea secunda. Ari si Tarasov au punctat si au garantat 3 puncte pentru trupa lui Iurii Siomin.

Astfel, Lokomotiv urca pe prima pozitie in Campionatul Rusiei. In celalalt meci disputat ieri, Anji a reusit prima victorie din acest sezon. A trecut la limita, scor 1 la 0, de formatia Amkar. Bryzgalov a marcat unicul gol.

In urmatoarea etapa, Anji va intalni echipa Lokomotiv Moscova.