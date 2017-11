Vladimir Tarasenko si formatia St. Louis sunt in forma maxima. Echipa a obtinut 16 victorii in 22 de etape si conduce in Conferinta de Vest din NHL - VIDEO

St. Louis Blues incepe sa viseze la Cupa Stanley, pe care nu a cucerit-o niciodata. A jucat 3 finale, in anii 60, dar le-a pierdut pe toate. Acum, echipa, cu rusul Vladimir Tarasenko unul din jucatori-cheie, scrie pagini noi in istoria sa. Noaptea trecuta, St. Louis a facut show in meciul cu Edmonton Oilers. Dupa doua reprize, scorul era deja de 4 la 0 in favoarea gazdelor.

Edmonton s-a trezit, apoi, insa nici St. Louis nu a renuntat la joc. Tarasenko a marcat al doilea sau gol. A fost o ultima repriza nebuna cu 7 goluri, iar St. Louis Blues a castigat meciul cu 8 la 3 si conduce in Conferinta de Vest din NHL. Vladimir Tarasenko ocupa locul 6 in topul jucatorilor sezonului, cu 12 goluri si 14 pase decisive.