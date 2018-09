Vor concura cu cei mai buni. Campioana Moldovei la minifotbal ne va reprezenta tara la turneul Ligii Campionilor, in Slovenia - VIDEO

Campioana Moldovei la minifotbal pleaca in Slovenia cu un lot de 15 de jucatori. Echipa, alcatuita din fosti fotbalisti sau jucatori activi, are ambitii mari. Baietii, care se cunosc de mult timp, joaca regulat, iar fiecare turneu este, pentru ei, o provocare.

Vladimir JAPALAU, ANTRENOR: "Oamenii care au jucat fotbal, il au in sange, in inima, in suflet. E un drum foarte greu. In 3 zile trebuie sa joci 6-7 meciuri pentru a ajunge, in finala."

Valeriu ANDRONIC, JUCATOR: "Cu siguranta, cu totii o sa incercam sa facem maximum – sa castigam turneul. "

In anul 2016, echipa de la Chisinau a mai jucat in Liga Campionilor la minifotbal si s-a oprit in optimi de finala.

Oleg SISCHIN, JUCATOR: "In acest an ne vom stradui sa avem o prestatie mai buna, sa avansam si sa obtinem mai multe victorii. "

Sportivii nostri stiu care sunt cei mai periculosi adversari.

Alexandru ZAGORODNII, ADMINISTRATOR ECHIPA: “Cele mai puternice echipe sunt din Romania, Bosnia, Cehia. Prima campioana, din 2016, a fost o echipa din Ungaria. ”

Turneul Ligii Campionilor la minifotbal se va desfasura in localitatea slovena Catez, intre 6 si 9 septembrie. Aproximativ 80 de echipe vor participa la competitia din acest an. Campioana va lua trofeul si premiul de 5 mii de euro.