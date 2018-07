Vor explora Moldova si isi vor testa abilitatile. Un grup de piloti din clasa off-road a pornit intr-o calatorie de 5 zile, in care vor parcurge toata tara - VIDEO

10 masini, piloti, co-piloti si alti membri de echipa, participanti si premianti ai Campionatului Moldovei la off-road – in total 30 de persoane, au simtit nevoia unei noi provocari si au pornit intr-o calatorie prin tara. Sportivii vor parcurge pe jeep-urile lor masive 1600 de kilometri, in 5 zile, dar spun ca daca vor incheia calatoria in 4 zile, vor face un mic record.

Oleg VARZARI, PILOT OFF ROAD: “Ce ne asteapta? Mult noroi. Ne vom stradui sa mergem chiar prin rauri, sa trecem prin zonele greu accesibile. Vor fi pante abrupte, drum accidentat. ”

Valerian MIGAEVSCHI, PILOT OFF ROAD: “Astept cat mai putin asfalt, cat mai mult extreme, relief mai interesant, pentru a-mi pune in valoare abilitatile, toate cunostintele in domeniul tehnic, dar si teoretic.”

Jeep-urile participantilor au motoare de la 2800 pana la 5200 de centimetri cubi. Pilotii au luat cu ei apa, anvelope de rezerva si multe accesorii pentru masini. Vehiculele sunt pregatite pentru intreg sezonul de off-road, dar, inainte de un drum lung, o verificare in plus nu strica.

Oleg VARZARI, PILOT OFF ROAD: “Sistemul de directie, de suspensie si frana – totul trebuie sa fie in regula. La masinile date sunt modificate suspensiile. Acestea sunt mai rigide, pentru drumuri accidentate.”

Valerian MIGAEVSCHI, PILOT OFF ROAD: “Pregatirea masinii pentru evenimentul dat tine maxim o saptamana. Ai ocazia sa verifici tot, incepand de la motor si terminand cu suspensia, sasiu, caroserie.”

Inconjurul Moldovei, numit si Jeep Travel, este organizat in premiera de pilotii de off-road din Moldova.