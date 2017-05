Vor o noua finala. Cele mai bune echipe ale sezonului precedent din NBA, Golden State si Cleveland, bat totul in calea lor, in play-off - VIDEO

Golden State Warriors vrea cu tot dinadinsul repetarea succesului din 2015, atunci cand a cucerit ravnitul trofeu. Vedetele Kevin Durant si Stephen Curry par sa fie de neoprit. Razboinicii au castigat si al doilea meci cu Utah Jazz, din sferturi de finala, 115 la 104. Durant a acumulat 25 de puncte, iar Curry – 23, fiecare reusind si cate 7 pase decisive.

Golden State mai are nevoie de 2 victorii in fata echipei Utah Jazz pentru a se califica in semifinale. Tot mai aproape de penultimul act este rivala Cleveland Cavaliers. Campioana en-titre din NBA a invins gruparea Toronto Raptors cu 125 la 103. LeBron James a acumulat 39 de puncte. Cleveland conduce, la fel, cu 2 la 0, in serie. Anul trecut, cavalerii au invins, in marea finala, formatia Golden State, scor 93 la 89, in meciul decisiv.