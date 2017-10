Vrea sa se reabiliteze in fata propriilor suporteri. Nationala Moldovei de tineret se pregateste de un nou meci cu Grecia, dupa esecul usturator de pe terenul elen, scor 1 la 5 - VIDEO

Danut OPREA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Practic, s-a pierdut un joc pe greseli personale foarte mari. Trebuie sa demonstram ca a fost un accident.”

O victorie si 2 infrangeri – acesta este bilantul de pana acum al nationalei Moldovei in preliminariile Campionatului European sub 21 de ani. Tinerii tricolori spun ca vor sa se revanseze in fata Greciei, dupa esecul din meciul precedent, scor 1 la 5.

Valeriu MACRITCHII, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Suntem gata sa le dam o lupta grecilor si sper ca va fi un alt meci decat cel care a fost in deplasare. ”

Ion DRAGAN, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI U-21: “O sa jucam compact, cat mai agresiv pe ei, sa nu lasam zone libere.”

Antrenorul Danut Oprea a facut cateva modificari in lot. I-a convocat pe Victor Stina, de la Zimbru, Artur Craciun, de la Milsami, si Corneliu Tibuleac de la Dinamo-Auto. Cat despre Oleg Reabciuk, fotbalistul echipei de tineret de la FC Porto...

Danut OPREA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Am incercat sa-l convoc in iarna, a avut probleme cu scoala. Am incercat sa-l chem la turneul din Albania, la fel, a spus ca are probleme cu scoala. Asa ca am considerat ca, in momentul in care va fi pregatit sa raspunda Da convocarilor, atunci va fi convocat. ”

Nationala Moldovei de tineret va gazdui Grecia joi, pe stadionul Zimbru. Partida va incepe la ora 19.